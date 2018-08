Avís de risc per tempestes i pluja a Barcelona, ​​Girona i Tarragona aquest dilluns

S'acosta una tempesta (Europa Press)





Un total de dotze províncies tindran aquest dilluns avís de risc (groc) per pluges, tempestes o temperatures màximes altes, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





Les precipitacions han motivat l'activació de l'avís groc a Tenerife, on s'esperen fins a 15 litres per metre quadrat en una hora, sobretot en les mitjanies i en els cims i també a Barcelona, Girona, Tarragona, Castelló ia Mallorca, on a més també tindran risc per tempestes.





En concret, a més de les tempestes, a Barcelona, Girona, Tarragona i Castelló es preveuen acumulacions de precipitació de 20 litres per metre quadrat en una hora, mentre a Mallorca es poden recollir fins a 30 litres per metre quadrat en una hora.





A més, tindran avís per calor a València, Alacant i Albacete, on es podran assolir 36 graus centígrads, ia Múrcia i Màlaga, on el mercuri pot pujar fins als 38 graus centígrads.





L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) preveu que la setmana començarà aquest dilluns amb xàfecs i tempestes localment fortes i amb calamarsa a Pirineus, Catalunya, aquest del Sistema Ibèric i no descarta tempestes localment forts també a les Balears ia les Canàries.





Mentrestant, al nord de Galícia ia l'àrea cantàbrica s'esperen pluges i ruixats que podran ser localment persistents a l'extrem oriental del Cantàbric i al nord-oest de Navarra.





Al nord-oest peninsular s'esperen xàfecs i tempestes, localment fortes i amb calamarsa a l'entorn de Pirineus, Catalunya i aquest del Sistema Ibèric. També es podran registrar tempestes de certa intensitat a Mallorca i de forma més feble i aïllada en zones de muntanya de Llevant.





A les Canàries tindran intervals ennuvolats amb probabilitat de ruixats ocasionals acompanyats de tempesta i no es descarta que puguin ser localment fortes sobretot a les illes de major relleu. També seran probables les calitges.





A la resta del país s'espera un dilluns amb temps estable, sense precipitacions i cels poc ennuvolats o clars, encara que també seran probables les boires matinals a Galícia, Cantàbric i zones de la Mediterrània sud.





Pel que fa a les temperatures, l'AEMET ha pronosticat que baixaran al nord i al oest de la Península i que aquesta baixada tèrmica serà notable (de més de 6ºC) a la serralada Cantàbrica i en l'alt Ebre. Per contra, es s'espera un ascens térmcio a els sud-est peninsular ia les Canàries.





Finalment, el vent bufarà del nord-est a les Canàries; de l'oest i nord-oest al litoral del nord ia la vall de l'Ebre; de ponent a l'Estret i Alborán i, finalment, de l'est i sud a l'àrea mediterrània.