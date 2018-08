El Barça guanya la Supercopa d'Espanya en el seu primer partit de la temporada (1-2)

Un golàs d'Ousmane Dembélé, amb un cop de dreta formidable a l'escaire, i un penal aturat per Marc André Ter Stegen en els instants finals van definir aquest diumenge a Tànger (Marroc) la tretzena Supercopa d'Espanya del Barcelona, guanyador apurat contra el Sevilla (1 -2) per una genialitat i el seu porter.

Des l'atacant internacional francès i des del porter alemany, indispensables per a la victòria, va remuntar primer i va sostenir el seu triomf després el conjunt blaugrana en un xoc competit des del primer minut fins a l'últim, quan Wissam Ben Yedder va fallar la pena màxima que hauria dirigit el duel a la pròrroga.





Dos estils enfrontats. No va sorprendre la posada en escena. Ni del Barcelona, dissenyat per a utilitzar, jugar i proposar des de la pilota. Ni del Sevilla, replegat al seu territori, que no a l'expectativa, preparat al detall per transformar qualsevol imprecisió del seu oponent, qualsevol robatori, en un contraatac fulminant, en l'ocasió que tant havia dibuixat a la pissarra.





No li va importar la possessió de l'equip blaugrana. No estava entre les seves prioritats, menys encara contra un adversari tan solvent i tan dominador quan la pilota és seva. Li va esperar al seu camp per pressionar-lo i ofegar-en tres quarts; compacte, tens i intens quan el joc va traspassar la línia en què es determinen els atacs.





Aquí, el Barcelona ja sí es va sentir una estona incòmode, aclaparat, envoltat, sense un segon per pensar ni un centímetre per maniobrar en cadascun dels seus futbolistes, encara que Messi ni tan sols necessiti un mil·límetre o una centèsima. Aquest era la idea del Sevilla, que va provocar d'inici el partit que volia, reafirmat a més amb un veloç 1-0.





Al minut 9, al contraatac, la destresa a la qual fio sempre les seves pretensions ofensives, descobert enrere el Barcelona, el colombià Luis Muriel conduir, va regatejar, va atreure als dos centrals, Piqué i Lenglet, i va assistir a l'desmarcatge al seu costat de Pau Sarabia, fora del focus de Jordi Alba i precís amb un xut creuat que primer va anul·lar l'àrbitre i després va validar el VAR. Era gol legal.





Un pla i una execució perfecta del Sevilla ... fins allà pel minut 20, quan ja no era tan efectiu a l'oposició, quan el Barcelona, per insistència i per paciència, va superar línies, va enfilar l'àrea i va reduir el partit a l'últim terç del terreny sevillista sense massa ocasions, però tant merodeo va albirar ia la igualada.





No va necessitar l'equip blaugrana ni un desbordament ni una paret ni una combinació ni una passada entre la defensa. Només una falta, Lionel Messi, amb un xut amb l'esquerra entre la barrera, i una doble carambola entre el pal i el porter que va transformar Gerard Piqué, tan atent com oportú en el rebuig per restablir un empat que s'intuïa.





No va alterar en excés les premisses del partit, agitat abans del descans de nou per Muriel i Sarabia, al qual es va creuar imponent Ter Stegen, però readaptat a un duel diferent, igual de tens, però més desordenat, més obert, menys contemplatiu del Sevilla , més directe del Barcelona i amb més alternatives en cada àrea.





No va ser llavors efectiu el conjunt andalús, amb un cop de cap bombejat al travesser de Franco Vázquez, que va repetir després amb un xut des de la vora de l'àrea, ni l'equip blaugrana, sobretot en una doble ocasió de Luis Suárez i Messi a la qual es multiplicar Vaclik, però sí després, quan Dembele va deixar anar el gardela guanyador i Ter Stegen va atrapar el penal de Ben Yedder i la Supercopa d'Espanya.