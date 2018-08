Forn rebutja ser homenatjat pel 17A i cedeix protagonisme a víctimes, ciutadans i Mossos

L'exconseller Forn i el exmajor de Mossos Josep Lluís Trapero





L'exconseller d'Interior Joaquim Forn no vol ser homenatjat en els actes de l'aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) del 17 d'agost, i ha demanat que l'homenatge es dirigeixi a les víctimes, els Mossos d'Esquadra i la resposta que va tenir la ciutadania.





Ho ha dit aquest dilluns la seva dona Laura Masvidal en una entrevista de Rac 1 en què ha assegurat que Forn "no vol cap homenatge encara que agraeix l'espontaneïtat de la gent", en referència a la concentració convocada per l'ANC i Òmnium davant la presó de Lledoners on està empresonat.





També ha afirmat que Forn viu l'aniversari dels atemptats amb dolor pel record d'aquests fets i també amb "una perplexitat molt gran de 'què faig aquí dins?" pel seu empresonament.