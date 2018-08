La CUP apuja la quota als homes per pagar un protocol contra agressions masclistes

La portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Laia Estrada





La CUP ha augmentat temporalment la quota als homes militants del partit per sufragar part del cost de contractar durant sis mesos a una persona que elabori un protocol per actuar davant agressions masclistes en el si de l'organització, així com establir eines de conscienciació i sensibilització .





Ho ha explicat aquest dilluns en roda de premsa la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Laia Estrada, que ha concretat que la quota s'ha augmentat en 75 cèntims a tots els militants homes, i s'aplicarà durant els sis mesos que la persona encarregada d'elaborar el protocol estarà alliberada.





Estrada ha explicat que aquesta és una de les moltes mesures que es van aprovar en l'assemblea nacional de dones de la CUP del juny passat, i que compta amb la "legitimació" del Secretariat Nacional, tot i que no ha pogut ser ratificada per assemblea per qüestions de calendari, ja que estava previst que se celebrés poc després però es farà probablement al novembre.





Ha argumentat que a la CUP, en tant que forma part d'una societat patriarcal, es poden produir situacions de violència masclista -des agressions verbals i invasió de l'espai fins a agressions sexuals- i el protocol pretén establir les actuacions per assegurar que l'organització sigui "un espai segur per a les dones".





Ha subratllat que aquesta mesura "no parteix del càstig, sinó de la reparació", però ha afirmat que es pot arribar a considerar l'expulsió de militància en els casos més greus d'agressió a dones.





PER QUÈ NOMÉS ALS HOMES?





Ha justificat que l'increment de la quota només als homes respon a dos motius: que les dones no hagin de sufragar les despeses d'aquest protocol quan són les que pateixen les agressions i implicar els homes de l'organització.





Aquest augment de 75 cèntims durant sis mesos aportarà el 70% de la despesa, mentre que el 30% restant anirà a càrrec dels recursos del partit.





Ha admès que aquesta mesura ha rebut crítiques, el que "forma part de la normalitat en una organització assembleària" on els militants estan acostumats a participar de les decisions que s'adopten, però ha argumentat que en aquesta ocasió s'ha decidit aplicar-la abans de celebrar l'assemblea de forma excepcional davant la urgència de contractar aquesta persona.