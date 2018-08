Juana Rivas veurà als seus fills després de la seva condemna a 5 anys de presó

Juana Rivas, la mare de Maracena (Granada) condemnada a Espanya a cinc anys de presó per un delicte de sostracció dels seus propis fills, viatja aquest dimarts per passar 15 dies amb els nens a Sardenya (Itàlia). Aquest període es podria allargar durant unes jornades més, fins que comenci el curs al setembre, segons el que es va plantejar, això últim "verbalment", fa una setmana a la vista al Tribunal de Càller, on se segueix el procés sobre la custòdia dels menors.





Segons ha informat el seu advocat, José Estanislao López, la mare recollirà als nens previsiblement dimecres que ve, sempre segons l'estipulat pel jutjat italià, després de viatjar aquest dimarts des de Granada a Barcelona i des d'aquí a Càller. La tornada des d'Itàlia a Espanya la té tancada per al pròxim 1 d'octubre, després del judici per la custòdia dels nens, previst allà inicialment per a finals de setembre.





Rivas pot passar aquest període estival amb els seus fills després que el Tribunal de Càller ratifiqués el passat 6 d'agost la declaració en la qual concedia a aquesta mare de Maracena, condemnada a Espanya amb sentència no ferma, poder passar 15 dies amb els menors en Sardenya aquest estiu, però no en territori espanyol.





José Estanislao López ha recordat que, en la vista, es va arribar a l'acord oral que la mare pogués lliurar als nens, un cop finalitzat el període --en què s'allotjarà en un apartament de l'entorn de Cagliari--, i, posteriorment, tornar a poder veure'ls o estar amb ells.





Des de fa una setmana, usuaris de xarxes socials simpatitzants amb Juana Rivas han promogut la recaptació de fons perquè pogués pagar aquest nou viatge a Itàlia per estar amb els seus fills. Finalment, ha comptat amb la col·laboració d'una agència turística per a la compra dels bitllets i d'una propietària d'allotjaments turístics per a la seva estada, ha indicat el lletrat.





A la vista de dilluns passat a Itàlia, i amb la presència de Francesco Arcuri, el pare dels nens, al qual Juana Rivas acusa de maltractaments, i els lletrats de les dues parts, va ser analitzada la petició de la progenitora que es modifiqués la resolució per poder traslladar els menors a Espanya durant el període de vacances escolars.





No obstant això, l'autoritat judicial italiana va confirmar la resolució del passat 12 de juliol sobre el "dret d'accés ja atorgat a Rivas", que només podrà veure els nens a Sardenya.





Ho va fer en base a l'esborrany de l'informe dels pèrits que han analitzat el cas, i com a pas previ a la vista que se celebrarà, previsiblement a finals de setembre, per al lliurament de la versió definitiva del mateix, sobre la qual es decidirà el règim per a la custòdia dels nens.





La sala italiana també va tenir coneixement de la sentència del Jutjat Penal 1 de Granada, que ha condemnat a Rivas, la defensa ha anunciat que recorrerà la sentència, una vegada que se li aclareixin alguns punts de la mateixa.





Tant la Fiscalia com l'acusació particular, que exerceix la seva exparella, que té concedida provisionalment la custòdia dels nens d'Itàlia, on conviuen amb ell en l'actualitat, no s'han interessat l'ingrés a la presó en tant es resolen els recursos a aquesta sentència no ferma.





CONDEMNA A RIVAS





Cal recordar que el Jutjat penal 1 de Granada ha condemnat a Rivas a un total de cinc anys de presó com a autora de dos delictes de sostracció de menors després que el passat estiu romangués un mes en parador desconegut amb els seus dos fills incomplint les resolucions judicials que l'obligaven a lliurar-los al pare, l'italià Francesco Arcuri, a qui acusa de maltractaments; extrem que ell sempre ha negat.





El magistrat també ha condemnat a aquesta mare a ser privada d'exercir la pàtria potestat sobre els nens, de dotze-quatre anys, durant un període de sis anys, en la línia del que havia sol·licitat la fiscal del cas, ia indemnitzar amb 30.000 euros a Arcuri, que ha exercit l'acusació particular en la causa i també va sol·licitar cinc anys de presó per a ella.





Així mateix, diverses associacions de dones van lliurar el passat dijous 2 d'agost al Ministeri de Justícia 258.000 signatures per demanar l'indult de Juana Rivas amb l'objectiu de posar fi "quan abans" al seu "sofriment" i "calvari" i el de les seves dues fills.