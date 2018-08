La dieta d'estiu que has de seguir si pateixes càncer

L'estiu és el millor moment de l'any per gaudir amb els amics i la família moments de desconnexió i diversió. No obstant això, aquesta època tan anhelada per a la majoria pot generar certa preocupació en el cas dels pacients que es troben sota tractament oncològic.





Jordina Casademunt, nutricionista de l'IOB Institute of Oncologyen de l'Hospital Quirónsalud Barcelona, ofereix uns senzills consells des del punt de vista alimentari per mantenir un estil de vida saludable, tenir les defenses en plena forma i poder continuar amb els tractaments durant el període estival.





1. MANTENIR-SE BEN HIDRATAT





Un dels majors riscos que presenta el pacient amb càncer durant els mesos més calorosos és la deshidratació, pel fet que durant el tractament de quimioteràpia pot haver problemes intestinals com, per exemple, diarrea i alteracions electrolítiques. Per això, és crucial mantenir un bon estat d'hidratació per reduir la toxicitat del tractament, mantenir un bon trànsit intestinal i evitar un possible dany renal.





En aquests dies és important recordar als pacients que siguin més conscients de la quantitat d'aigua i líquid que beuen. Una bona manera d'hidratar és, a més de beure aigua, a través d'aigües saboritzades, brous vegetals, cremes fredes de verdures, liquats verds amb api i alguna fruita o infusions fredes. Una alrra bona estratègia és elaborar pols casolans a base de fruita fresca i menta com, per exemple, síndria, gerds, llimona o gingebre i menta, entre d'altres.





2. MENJAR VERDURES A DIARI





Les verdures, a més de presentar una gran quantitat d'aigua, són riques en fitonutrients amb demostrats beneficis anticancerígens. A l'estiu pot incorporar gran varietat de verdures cuinades de diferents maneres, com al vapor, al forn, saltejades o a la planxa. Un senzill truc per saber que s'està prenent la quantitat adequada és que la meitat del plat contingui verdures i cereals integrals.





En el cas que siguin vegetals crus és molt important rentar bé les verdures i assegurar que estiguin ben netes amb aigua corrent. Si el pacient viatja a altres països d'evitar el consum de vegetals crus.





3. CONDIMENTA ELS TEUS PLATS AMB HERBES I ESPÈCIES





Aprofita els beneficis que ens aporten les herbes i les espècies. Són una font d'antioxidants que se sumen al conjunt de nutrients que aportem al plat. Condimentar els aliments amb herbes estiuenques com la menta fresca, l'orenga i l'alfàbrega. La menta contribueix a millorar la digestió i pot ser de gran ajuda per minimitzar els problemes de nàusees i vòmits causats per la quimioteràpia.





D'altra banda, l'orenga presenta actius (flavonoides) que contribueixen a millorar les defenses i posseeix propietats antiinflamatòries, i ajuden a reduir els gasos abdominals. També es pot emprar com a ingredient per amanir o marinar (juntament amb el suc de llimona, per exemple) carns i reduir així els compostos tòxics que es generen durant el procés de cocció. L'alfàbrega també es pot incloure en els plats d'estiu, perquè a més de proporcionar frescor compta amb interessants beneficis per a les defenses. Una senzilla recepta estiuenca pot ser noodles de carbassó (espaguetis de carbassó) amb pesto casolà.





4. EVITA EL RISC D'INFECCIONS





El pacient oncològic ja té el seu sistema immunitari debilitat, i a més, molts dels tractaments oncològics comprometen el recompte de glòbuls blancs, el que pot augmentar el risc d'infecció. Des del punt de vista nutricional algunes de les recomanacions poden ser: portar-se el menjar preparat de casa o, en cas de menjar fora, procurar escollir plats que estiguin ben cuinats.