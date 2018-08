Metges de Catalunya critica les altes temperatures als ambulatoris en plena onada de calor

Metges de Catalunya (MC) ha criticat que quatre centres d'atenció primària (CAP) han patit "unes condicions ambientals poc saludables" per avaries en els sistemes de climatització, amb temperatures superiors als 30 graus que han provocat estrès tèrmic a alguns metges i pacients en sales d'espera i consultes.





En un comunicat aquest dilluns, el sindicat ha reclamat a l'Institut Català de la Salut (ICS) que s'apliquin plans de contingència quan es produeixin incidències en els equips de climatització dels centres que assegurin el manteniment de la seguretat laboral i la salut de professionals i pacients.





MC ha constatat que diversos ambulatoris han estat més de 15 dies amb temperatures superiors als 27 graus que estableix la norma vigent i, en concret, s'han vist afectats els CAP de Pineda de Mar, Tordera, Canet de Mar (Girona) i Torreforta (Tarragona), en què la situació ha estat "especialment greu" durant la recent onada de calor.





Els metges han alertat de les incidències a les direccions dels centres ia les unitats bàsiques de prevenció (UBP), però "les solucions han trigat a arribar", especialment als CAP de Pineda de Mar i Tordera, i no s'han aplicat mesures organitzatives per pal·liar la incidència de les altes temperatures en la prestació de serveis.





Segons els delegats de salut laboral del sindicat, la resposta dels responsables dels centres ha estat en molts casos demanar "paciència" als professionals, han lamentat.





ASSEGURAR EL CONFORT





Davant el fet que les avaries possibles, l'organització ha demanat que hi hagi un pla definit i consensuat amb el servei de prevenció de riscos laborals perquè quan la climatització no sigui l'adequada --ja sigui estiu o hivern-- s'activin protocols d'actuació per assegurar la seguretat i el confort tèrmic mentre no se solucioni la incidència.





Entre aquestes mesures ha proposat canvis d'ubicació de les consultes, disminució de l'activitat assistencial, increment dels descansos del personal, i la provisió d'equips de substitució per part de les empreses de manteniment, entre d'altres.