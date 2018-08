Els ambulatoris de Girona en alerta per les altes temperatures, segons denuncia la UGT

El sindicat UGT ha advertit de la greu situació que pateixen alguns ambulatoris de Girona degut a les elevades temperatures de l'interior dels centres d'atenció primària.





Les incidències en els centres afectats van començar fa més d’un mes, però el sindicat critica que encara no s’ha resolt un problema de manteniment que afecta els usuaris i el personal que hi treballa.





De fet, UGT denuncia que dues treballadores ja han patit un cop de calor. A més, als usuaris els costa esperar el seu torn a les sales i poden relliscar amb l’aigua que s'escola dels aparells.





Per la seva banda, l’ICS s’excusa que només 2 dels 27 centres que pertanyen a la Regió Sanitària de Girona estan afectats per aquesta situació i afirma que ja ha requerit a l’empresa concessionària per al manteniment que agilitzi les tasques de reparació.