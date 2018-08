Endesa instal·la fundes aïllants en una línia d'alta tensió de Catalunya

Endesa instal·larà per primera vegada en una línia d'alta tensió de Catalunya unes fundes aïllants per protegir l'avifauna de les torres elèctriques.





La línia escollida és una del Prepirineu lleidatà que va des de la subestació de la Pobla de Segur fins a la de Torre de Capdella, de 25,3 quilòmetres, situada prop de zones catalogades dins de la Xarxa Natura 2000 --la política europea més important de conservació de la natura i les espècies que l'habiten--.





Aquestes fundes suposen un sistema contra l'electrocució de les aus molt eficient que fins ara només es podia aplicar a la xarxa de mitja tensió i que gràcies als últims avenços tecnològics en la fabricació de materials s'ha pogut desenvolupar per nivells de tensió de major voltatge .





Aquests treballs responen a la política mediambiental de protecció de la diversitat i formen part del pla d'inversions d'Endesa al territori per preservar la fauna.





Aquest any, la inversió aportada íntegrament per la companyia a Catalunya és de 275.060 euros i es destina a adequar la infraestructura elèctrica per evitar possibles riscos per a les aus i altres animals, alhora que suposen una millora de la qualitat del subministrament, ja que les col·lisions d'aus poden suposar una interrupció del servei.