El Govern rebutja ara a l'Aquarius perquè "Espanya no és el port més segur"

Canvi de criteri per part del Govern. Al contrari del que va succeir quan al juny el vaixell Aquarius va ser rebutjat per Itàlia, ara l'Executiu no està disposada a acollir el navili de l'oenagé Activa Open Arms "perquè Espanya no és el port més segur".





Aquesta decisió contrasta amb la pròpia actitud mantinguda per Pedro Sánchez mesos enrere, però arriba després de la reunió amb la cancellera Merkel que Espanya i Alemanya es van mostrar disposades a arribar a un acord migratori. Aquest acord consistiria a oferir recursos al Marroc i Tunísia per intentar establir un control "en origen" dels fluxos migratoris.





No obstant això, tant el PP com Ciutadans no han perdut ripio a acusar el Govern de manca de direcció en política migratòria.





L'Aquarius porta a bord 141 rescatats i es troba fondejat a l'espera d'instruccions en un punt a mig camí entre Malta i Itàlia. Tots dos països han rebutjat ja oficialment acollir-lo.





POSSIBLE DESEMBARCAMENT A FRANÇA





En les últimes hores, el port francès de Seté s'ha ofert a acollir els 141 migrants rescatats pel vaixell Aquarius.





Segons informen diversos mitjans francesos, el port gal està a punt per rebre el busqui. Així ho ha posat de manifest el resident del port de Seta-Frontignan i exministre de Transports, Jean-Claude Gayssot.