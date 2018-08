El Govern no donarà cap estatus especial als migrants de l'Open Arms

Open Arms desembarcarà per tercera vegada a Espanya en el que portem d'estiu. Però a diferència del que va passar amb els migrants a bord del Aquarius fa unes setmanes, les persones a bord del vaixell de l'ONG catalana no rebran cap estatus especial ni permisos d'estada a Espanya de 45 dies.





Fonts governamentals van apuntar aquest dimarts que rebran atenció sanitària i se'ls identificarà "com a qualsevol altre que arriba, amb el temps i totes les garanties i respecte als seus drets, però no hi haurà cap estatus especial". La seva situació serà equiparable als que arriben en pastera a les costes espanyoles.