El Govern es dóna 45 dies per tramitar la documentació dels 630 passatgers de l'Aquarius

L'Aquarius entrant al port de València (Europa Press)





Els 630 migrants rescatats pel Aquarius disposaran d'una autorització d'entrada extraordinària a Espanya de 45 dies. Per motius humanitaris, i una vegada que completin els tràmits documentals amb la Policia Nacional, el seu permís serà dues setmanes més llarg del que ahir va dir el ministre de Foment, José Luis Ábalos.





L'inspector en cap de la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres, Bernardo Alonso ha estat l'encarregat aquest matí de corregir la informació que va donar ahir Ábalos. Es troba al port de València participant en l'operatiu al costat de 200 agents de diferents escales. Alonso ha explicat a la premsa que el procediment s'està desenvolupant "amb total normalitat i el més ràpid possible".





Segons ha indicat, per part del Govern s'ha determinat que aquestes persones tinguin un permís de 45 dies un cop passin els tràmits documentals en el propi recinte portuari. A partir d'aquest moment estaran tutelats per diferents ONG i per part del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.





"Ningú surt de la zona de seguretat perimetrada sense que estigui identificat", ha dit Alonso, que ha assenyalat que de moment "cap ha presentat cap documentació" i "simplement han manifestat la nacionalitat". "Hi ha un compendi de nacionalitats, ciutadans subsaharians, asiàtics i magrebins", ha dit.





Davant la pregunta de si han detectat que algun tingui una ordre d'expulsió anterior, ha indicat que ho estan mirant. Sobre les peticions d'asil, l'inspector ha explicat que "hi ha un oferiment per part de les autoritats espanyoles que tots tenen dret a sol·licitar la protecció internacional i s'estudiarà cas per cas, no és un tema que es pugui fer generalitat, la gent que compleixi els requisits se'ls donarà el tràmit legal oportú".





Respecte a si algun va a anar a un Centre d'Internament d'Estrangers (CIE), ha respost que podrien anar "els que es troben en determinades situacions" i dependrà de les circumstàncies individuals, parlant-ho amb l'autoritat judicial.





ACNUR DEMANA ALS ESTATS QUE NO QÜESTIONIN EL RESCAT AL MAR





L'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) Filippo Grandi ha alertat aquest diumenge que la situació dels immigrants del 'Aquarius', arribat aquest diumenge a port espanyol, podria repetir-se en el futur i ha defensat que no es pot qüestionar el rescat de naus en situació d'emergència.





"El principi del rescat al mar és prou important com per no posar-lo en risc, i qualsevol qüestionament sobre els desembarcaments pot suposar un greu perill no només per als refugiats i immigrants sinó per a qualsevol persona que es trobi en situació de risc en el mar", ha apuntat Grandi, segons recull una nota de premsa difosa per ACNUR.





Per això ACNUR defensa "desembarcaments predictibles i garantits" per a situacions de rescat marítim i, després del desembarcament, per l'establiment de "mecanismes adequats de redistribució de responsabilitats, per evitar que es penalitzi països als quals es deixa sols amb la gestió, la tramitació i el seguiment". Per això ACNUR es posa a disposició dels Estats de la Mediterrània per treballar cap a aquest objectiu.





Grandi ha agraït a més a Espanya la solució aportada a la crisi després de la denegació del permís per desembarcar a les més de 600 persones que porta a bord el 'Aquarius'. "Estem molt agraïts que aquesta dura experiència hagi acabat, però aquest incident mai hauria d'haver passat", ha indicat Filippo Grandi.









Després de més d'una setmana al mar i la distribució d'alguns dels immigrants i refugiats que es trobaven en l'Aquarius en dos vaixells italians, més de 600 persones han desembarcat avui finalment al port de València, on s'avaluaran les seves necessitats, es identificarà als que puguin estar en situació de risc ia aquelles persones que necessiten protecció internacional.