78 migrants de l'Aquarius es desplacen avui fins a França

Un total de 78 migrants que van arribar al port de València a bord del vaixell Aquarius viatgen aquest dijous 12 de juliol a França per ser acollits en aquest país, segons ha informat l'Organització Internacional de Migracions (OIM).





L'equip d'operacions de l'OIM Espanya ha organitzat sobre el terreny l'operatiu per al trasllat. Segons la informació rebuda per aquesta organització, el vol xàrter des de València amb destinació Paris tenia prevista la seva sortida a les 11.20 hores. Les persones que viatgen a París estan acompanyades per l'Equip d'Operacions de l'OIM Espanya.





Fonts d'Interior han precisat que 80 persones de les 629 que van ser rescatades pel vaixell Aquarius --i que posteriorment van desembarcar al port de València-- seran acollides a França. Un total de 274 migrants van expressar la seva intenció de demanar asil al país gal en arribar a territori espanyol, però, 194 es quedaran a Espanya almenys de moment, segons apunten les mateixes fonts d'Interior que no necessiten els motius.





DOS HOSPITALITZATS





Des de la OIM han apuntat que són 78 els immigrants i refugiats traslladats aquest dijous al país gal i els dos que falten estan hospitalitzats però, un cop rebin l'alta mèdica, l'organització s'ocuparà del seu trasllat a França.





L'estada a Espanya d'aquestes 80 persones finalitza, però queden 549 migrants en territori nacional. Després de desembarcar el passat 17 de juny al port de València, el Govern els va concedir un permís especial d'entrada durant 45 dies per regularitzar la seva situació, o bé a través de la concessió de protecció internacional -Estatut de refugiat o protecció subsidiàriament, o bé per raons humanitàries. Durant aquest període, que venç el proper 1 d'agost, s'està estudiant.