Ciutadans dóna suport a l'acollida de migrants a Barcelona i reclama ajuda i logística d'Europa

La diputada de Cs al Parlament Sonia Serra ha valorat positivament que Barcelona aculli com "acció humanitària" a les persones migrants rescatades a la deriva a la Mediterrània, però ha reclamat una política migratòria conjunta a Europa.





En declaracions als mitjans aquest diumenge, ha sostingut que diferencia la necessitat de "no deixar morir persones al mar" amb la necessitat que la UE respongui de manera conjunta a les migracions, ja que considera que no pot dependre de la resposta de cada ajuntament i cada Estat.





Serra ha assenyalat que aquesta política migratòria conjunta s'ha de basar en la solidaritat i la responsabilitat, perquè "sense aquests dos valors s'acaba fomentant el populisme", i que Espanya hauria de tenir una ajuda econòmica i logística per ser una frontera europea.





Per això, ha demanat al president del Govern, Pedro Sánchez, que expliqui quin és la seva política migratòria i que "lideri a Europa unes polítiques conjuntes que ofereixin més ajudes econòmiques i logístiques a Espanya".





També ha destacat que Espanya és solidària, com s'exemplifica amb l'acollida dels vaixells 'Aquarius' i 'Open Arms', mentre que critica que "la via italiana, la via de l'egoisme, no és la solució".