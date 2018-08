Identifiquen un tractament contra el càncer de mama que es dirigeix ​​a les cèl·lules no canceroses del tumor

Investigadors del Grup de Recerca en Càncer de Mama (GEICAM), col·laborant amb l'Institut Garvan d'Investigació Mèdica i el Centre de Biologia del Càncer (tots dos d'Austràlia), han identificat un tractament potencial prometedor per al càncer de mama, que es dirigeix a les cèl·lules no canceroses dins dels tumors en lloc de al càncer en si.





Treballant principalment en models de malaltia de ratolí, i també en persones (a través d'un assaig clínic de Fase I), han demostrat que els tumors de mama triple negatius, que són els més agressius i tenen la menor quantitat d'opcions de tractament, algun dia podrien tractar-se amb un medicament que talla les 'línies de comunicació' entre les cèl·lules normals i les tumorals.





En el seu treball, que acaba de publicar-se en la revista 'Nature Communications', els doctors Aureli Cazet i Mun Hui van col·laborar amb un altre professor, Alex Swarbrick, per investigar el paper de les cèl·lules no canceroses que, juntament amb les cèl·lules canceroses, són part de cada tumor mamari.





Així, van analitzar la producció genètica de milers de cèl·lules individuals dins del tumor.





Van trobar que les cèl·lules canceroses envien senyals a les cèl·lules veïnes no canceroses (conegudes com fibroblasts associats al càncer o CAF). I els CAF responen: tornen els seus propis senyals que ajuden a les cèl·lules canceroses a tornar-resistents als medicaments i entren en un estat perillós que els investigadors anomenen 'stem-like'.





Els investigadors van interrompre la línia directa entre els CAF i les cèl·lules canceroses mitjançant l'ús d'un medicament anomenat SMOi, que s'adreça als CAF i els impedeix empènyer les cèl·lules tumorals cap a un estat similar a 'stem-like'.





En models de ratolí amb càncer de mama triple negatiu, el tractament amb SMOi va reduir la disseminació del càncer, va alentir el creixement tumoral, va augmentar la sensibilitat a la quimioteràpia i va millorar la supervivència.





Després de l'èxit en ratolins, Swarbrick va treballar amb el GEICAM per dur a terme un assaig clínic de Fase I en 12 pacients avançats amb càncer de mama triple negatiu, que havien recaigut després d'haver estat tractats prèviament amb quimioteràpia. Els pacients van rebre SMOi juntament amb un medicament de quimioteràpia estàndard (docetaxel) per determinar si la combinació va ser tolerada pels pacients.





Si bé el tractament de combinació no va aturar la progressió del càncer en nou pacients, la malaltia es va estabilitzar en dos pacients i els tumors van desaparèixer per complet en un pacient. "La combinació de SMOi més docetaxel va produir una reducció del tumor en algunes persones amb càncer de mama triple negatiu, dels que no s'esperava que tinguessin tals respostes només amb docetaxel. El desafiament ara és la identificació de les característiques moleculars dels pacients amb major probabilitat de respondre a la combinació", diu el professor Miguel Martin, president de GEICAM i investigador principal de l'assaig.





"Observem que els participants en l'assaig que van respondre millor al tractament van ser els que van presentar proves dels nivells més alts de comunicació entre els CAF i les cèl·lules tumorals. Aquest és una troballa preliminar, però és emocionant, perquè suggereix que podria ser possible en el futur identificar els pacients que respondrien millor a aquest enfocament ", afegeix Hui.