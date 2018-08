Hisenda s'afanya a tornar els diners de la declaració de la renda per incentivar el consum a l'agost

L'Agència Tributària ha accelerat a finals de juliol la devolució de la declaració de la renda amb l'objectiu d'incentivar el consum a l'agost.





A principis de juliol, Hisenda havia retornat més de 6.500 milions d'euros a uns 10,5 milions d'espanyols, i havia emès el 78 per cent de les devolucions.





En comparació amb anys anteriors per les mateixes dates, a prop de 500.000 espanyols menys havien rebut la devolució, el que suposava una disminució d'uns 300 milions d'euros.





No obstant això, a mitjans de juliol, l'Agència Tributària va reemborsar fins a arribar als 7.385.000 d'euros a 11,8 milions de ciutadans a data de 31 de juliol.





D'aquesta manera, l'organisme estatal es va afanyar a tornar els diners als contribuents i ja ha abonat el 84,4 per cent del que li corresponia segons l'IRPF de 2017.









RECUPERACIÓ ECONÒMICA





Fonts coneixedores han explicat que aquestes presses per retornar els diners de la declaració de la renda es deuen a ajudar a incentivar el consum estiuenc, sent agost el mes de vacances per excel·lència.





Experts del Ministeri d'Hisenda consideren que l'estiu és clau per a la reactivació econòmica del país, d'aquí la nova estratègia del Govern de Pedro Sánchez.