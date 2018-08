Facebook emetrà Laliga gratis en vuit països d'Àsia

Laliga i Facebook han anunciat un acord que portarà tots els partits de la primera divisió del futbol espanyol a Àsia del Sud de forma gratuïta durant les tres pròximes temporades, començant amb la campanya 2018/2019, que arrenca el proper 17 d'agost.





Laliga ha assenyalat que els 380 partits de Laliga Santander podran ser vistos totalment gratis pels usuaris de Facebook en vuit països: Índia, Afganistan, Bangla Desh, Bhutan, Nepal, Maldives, Sri Lanka i el Pakistan.





"Aquest acord marca l'inici d'una nova era en la retransmissió d'esdeveniments esportius, aconseguint així que Laliga i els seus clubs estiguin més a prop que mai dels aficionats", ha assenyalat l'associació esportiva.





A més dels partits, que estaran disponibles a la pàgina oficial de Facebook de Laliga i en les pròpies de cada club, s'oferirà una cobertura des d'un estudi interactiu i que serà conduïda pel presentador de televisió Joe Morrison.





Les anàlisis previs i posteriors a la trobada comptaran, segons el comunicat, per l'exjugador del Reial Madrid Michel Salgado i per l'exjugador de l'Atlètic de Madrid Luis García. També s'oferiran, de manera addicional avenços i resums de les trobades.





Per al president de la Laliga, Javier Tebas, l'acord "s'acosta més a l'acció a tots els seguidors de Laliga al subcontinent indi". "Laliga és un referent del futbol mundial i per tant és una enorme satisfacció per a nosaltres que, ara, el nombre de persones que podrà veure els partits en directe en aquesta zona geogràfica serà més gran que mai i ho podrà fer de forma gratuïta a través de Facebook ", ha assenyalat.