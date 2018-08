BBVA assegura estar protegit davant la depreciació de la lira turca

BBVA compta amb una política de cobertura que protegeix el capital i els beneficis procedents de Turquia davant depreciacions de la lira turca. A més, el seu model descentralitzat impedeix que hi hagi transferència de liquiditat o finançament creuada entre filials o la matriu, de manera que no hi ha risc de contagiar a la resta del grup.





Així ho ha traslladat l'entitat davant la forta depreciació de la lira turca al llarg de l'any (ha perdut al voltant d'un 40% del seu valor) i, més especialment, en els últims dies, després de l'autorització divendres passat del president de EUA, Donald Trump, per pujar els aranzels aplicats a les importacions d'acer i alumini procedents de Turquia.





Entre divendres i dilluns, els títols de BBVA van caure un el 8,22% en borsa, és a dir, l'entitat va perdre més de 3.260 milions d'euros de capitalització borsària en només dues jornades, fins a finalitzar la sessió d'ahir a un preu de 5,45 euros per acció, el més baix des d'octubre de 2016.





L'entitat va entrar al país otomà amb la compra d'un 24,89% de Garanti Bank al març de 2011, una participació que va elevar fins al 49,85% actual. La inversió de BBVA a Garanti a juny de 2018 tenia un valor de 4.400 milions d'euros.