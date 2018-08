L'Open Arms posa rumb a Barcelona per a un canvi de tripulació

El vaixell Open Arms, de l'ONG espanyola Proactiva Open Arms, ha posat rumb a Barcelona aquest dimarts des del port d'Algesires (Cadis), en el qual dijous passat va desembarcar a 87 immigrants i refugiats rescatats en aigües del Mediterrani.





"Gràcies per la gran acollida en terres andaluses i l'afecte rebut, per la col·laboració de les autoritats i la professionalitat en les aportacions del capità marítim Algesires per seguir endavant amb la nostra missió", ha explicat l'ONG en un apunt a Twitter.





Fonts de Proactiva han explicat que es dirigeixen a Barcelona per procedir al canvi de la tripulació del vaixell i la seva abastiment. És allà on el vaixell té tota la "logística" necessària per a això, segons ha apuntat l'ONG.





Encara no saben amb precisió quin dia arribarà el vaixell a Barcelona, estimen que almenys "dos o tres dies". De moment l'ONG no sap quan podrà salpar cap al Mediterrani per seguir rescatant vides.