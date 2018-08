'Campeones', 'Handia' i 'Todos lo saben', les pel·lícules espanyoles preseleccionades per als Oscars

'Campeones' (Javier Freser), Handia (Jon Garaño i Aitor Arregui) i 'Todos lo saben' (Asghar Farhadi), són les pel·lícules espanyoles preseleccionades per representar Espanya en la 91ª edició dels Premis Oscar en la categoria de 'Millor pel·lícula de parla no anglesa'.





El president de l'Acadèmia, Mariano Barroso, ha realitzat la lectura de les pel·lícules preseleccionades, acompanyat de la notària Eva Sanz del Real.





La preselecció s'ha produït entre un total de 43 llargmetratges, que s'han pogut veure entre l'1 d'octubre de 2017 i el 30 de setembre de 2018.





L'any passat, els tres llargmetratges inclosos en aquesta preselecció van ser '1898. Los últimos de Filipinas ', dirigida per Salvador Calvo; 'Abracadabra' (de Pablo Berger) i 'Estiu 1993' (de Carla Simón), sent aquesta última la triada finalment per als Oscars.





Fins a la data, només quatre pel·lícules espanyoles s'han alçat amb el guardó en la categoria de 'Millor Pel·lícula de parla no anglesa': 'Volver a empezar', de José Luis Garci; 'Belle Époque', de Fernando Trueba; 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar; i 'Mar adentro', d'Alejandro Amenábar.