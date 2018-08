Un estudi de la UB associa la salut mitocondrial amb la prevenció del Parkinson

La salut de les mitocòndries --orgánulos cel·lulars que generen energia-- influeix en el desenvolupament del Parkinson, segons un estudi realitzat a la Universitat de Barcelona (UB) que s'ha detectat que portadors d'una mutació genètica que causa aquesta malaltia hereditària no l'han desenvolupat perquè gaudeixen d'una salut mitocondrial capaç de compensar altres defectes cel·lulars.





L'estudi, publicat a 'Journal of Translational Medicine', "permet afirmar que una òptima funció mitocondrial ajuda a prevenir el desenvolupament de certes malalties neurodegeneratives com el Parkinson", la diabetis tipus 2 i l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), ha explicat investigadora Diana Juárez.





"Aprofundir en els mecanismes reguladors de la funció mitocondrial ens obrirà finestres terapèutiques fins al moment desconegudes", ha observat Juárez, autora de l'estudi liderada per la doctora Glòria Garrabou al Laboratori d'Investigació Muscular i funció mitocondrial de la UB.





La investigació va analitzar a 13 pacients amb una mutació en un gen (el LRRK2) que és una de les principals causes del Parkinson hereditari, dels quals set patien la malaltia i les altres sis no.





L'equip va usar un model experimental utilitzant cèl·lules d'aquests 13 individus portadors de la mutació i va sotmetre a les cèl·lules a un repte mitocondrial en el qual es canvia el nutrient habitual del cultiu cel·lular (glucosa) per un altre sucre (galactosa) per forçar ser metabolitzat per mitocondri.





Després de realitzar un estudi exhaustiu de la funció mitocondrial, van comprovar que els mitocondris dels portadors sans treballaven fins a un 140% per sobre de les mitocòndries dels malalts.





Després de cinc anys de proves al laboratori, els investigadors van concloure que el fet que alguns subjectes no havien desenvolupat la malaltia es deu al fet que gaudeixen d'una salut mitocondrial capaç de compensar altres defectes cel·lulars.





RELACIÓ ENTRE DIABETIS I PARKINSON





L'estudi ha permès als acadèmics explorar altres camps d'investigació com la ja coneguda relació entre diabetis i Parkinson per així poder generar estratègies de prevenció i tractament en aquestes malalties que cada vegada són més comuns en la població.





Les mitocòndries són les generadores d'energia de la cèl·lula i fins a la data poc se sap d'elles, ja que encara que diverses investigacions han apuntat que estan implicades en el desenvolupament de malalties com la diabetis tipus 2 o l'Alzheimer, encara són desconeguts els mecanismes pels que poden patir alteracions que portin a desenvolupar una o una altra malaltia.