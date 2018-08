Itàlia planteja retirar la concessió de l'autopista després de la tragèdia mortal de Gènova

El Govern italià amenaça amb retirar la concessió a empresa d'autopistes després de la tragèdia per l'enfonsament del pont de Gènova en què han mort, segons xifres oficials d'aquest dimecres, un total de 38 persones.



El ministre de Transports italià, Danilo Toninelli, ha reclamat la dimissió de la cúpula directiva de Autostrade per l'Italia, l'empresa concessionària de l'autopista A10 i del pont Morandi que es va enfonsar aquest dimarts a Gènova.





Toninelli ha plantejat la possibilitat de retirar-li la concessió, cosa que han ratificat altres membres de l'Executiu.





"Primer de tot els directius de Autostrade per l'Italia han de dimitir", ha sostingut Toninelli en un missatge publicat al seu perfil de Facebook, després d'expressar la seva "ràbia perquè en un país civilitzat no es pot morir per un pont que s'esfondra ".





El ministre, membre del partit antisistema Moviment 5 Estrelles, ha recalcat que els que siguin responsables de "aquesta tragèdia injustificable han de ser castigats".





Ha carregat contra les empreses que gestionen les autopistes italianes perquè, segons ha explicat, "desemborsem els peatges més cars d'Europa mentre ells paguen concessions a preus vergonyosos".





"Recapten milers de milions, paguen en impostos uns pocs milions i no realitzen ni tan sols el manteniment que caldria en ponts i eixos viaris", ha lamentat el titular de Transports, anunciant que ha activat "tots els procediments per a l'eventual revocació de les concessions, i per començar multes de fins a 150 milions d'euros "