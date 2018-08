Cinc consells per estalviar a la dutxa

Els espanyols gasten una mitjana de 140 litres d'aigua al dia i Espanya se situa en la cinquena posició del rànquing de països amb major consum, segons dades de la Fundació Aquae.





Banyar-se pot arribar a consumir entre 200 i 350 litres d'aigua, mentre que una dutxa de 10 minuts redueix la despesa en 100 o 150 litres.





Amb l'estiu i l'arribada de les altes temperatures, dutxar-se o banyar-se per refrescar és una de les millors opcions per suportar la calor.





Però, precisament, la majoria de la despesa d'aigua a la llar es dóna per omplir la banyera o dutxar-se.





Les últimes dades presentades en l'informe 'Europe's water in figures' realitzat per EUREAU, indiquen que els espanyols van consumir el 2016 una mitjana de 140 litres d'aigua diaris, una xifra que situa Espanya en cinquena posició en el rànquing dels països europeus amb més consum d'aigua.





CONSELLS





Per això, els experts consideren bàsic tenir en compte aquestes cinc recomanacions quotidianes i senzilles:





1.- Evitar banyar-se i optar per una dutxa. És el pas més important per a l'estalvi d'aigua. Optar per una dutxa pot suposar un estalvi de 100 i 150 litres d'aigua.





2.- Tancar l'aigua per ensabonar. Aquest gest permet un estalvi d'aproximadament 30 litres d'aigua. Tancar l'aixeta en ensabonar-se els cabells o el cos contribueix a l'estalvi del consum d'aigua i també d'electricitat.





3.- Reduir el temps a la dutxa. El temps aproximat dedicat a la dutxa és de 10 minuts. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), dutxar-se hauria de reduir-se a tan sols 5 minuts per aconseguir una despesa sostenible d'aigua sense superar els 95 litres.









4. Instal·lar un ruixador en la carxofa de la dutxa. Permet reduir el consum d'aigua, ja que fa una distribució uniforme i permet reduir el seu consum. Hi ha moltes opcions: des de les més simples que només ofereixen una manera de sortida d'aigua fins a les que ofereixen diverses modalitats.





5. Organitzar de l'agenda diària. Segons l'OMS, el 10% dels espanyols es dutxa dues o més vegades al dia, de manera que el consum d'aigua es duplica o triplica. Aquesta dada es podria reduir amb una bona planificació diària sobre l'activitat a realitzar i així s'evitarien dutxes innecessàries i, sobretot, reduiria la despesa d'aigua.