L'Acvot realitza una ofrena paral·lela pel 17A i se sent menyspreada per Colau

L'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (Acvot) ha organitzat aquest dijous a la tarda una ofrena floral a la Rambla de Barcelona pel primer aniversari de l'atemptat de l'17 d'agost, i com a crítica perquè afirmen que l'alcaldessa, Ada Colau, no els ha convidat a l'acte institucional de divendres.





Així ho ha declarat als mitjans el president de l'Acvot, José Vargas: "Ens hem vist obligats a fer aquest acte abans del de demà perquè l'Ajuntament de 'Immaculada' Colau no ha volgut saber res ni d'aquesta associació ni de les víctimes que no fossin del 17A ".





En l'ofrena han participat representants de víctimes del terrorisme, com la presidenta de la Fundació Víctimes del Terrorisme i diputada del PP, Mari Mar Blanco, i familiars de víctimes de l'atemptat de l'17 d'agost, així com representants de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, i també polítics del PP, Cs, PSC i VOX.





Per part del PP han assistit la portaveu al Congrés, Dolors Montserrat; l'exministre Jorge Fernández Díaz, el regidor Alberto Fernández; l'exdelegat del Govern Enric Millo i el secretari general del PP català, Santi Rodríguez.





També han realitzat una ofrena floral les regidors de Barcelona per Cs Carina Mejías i Maria Magdalena Barceló, i el diputat del PSC al Parlament David Pérez.





José Vargas ha titllat de "nefasta" a Colau perquè assegura que no ha volgut reunir-se amb l'Acvot, i ha afegit que l'associació ha convidat a la seva ofrena d'aquest dijous a tots els grups de l'Ajuntament i a la Generalitat.





"A l'alcaldessa de Barcelona no li interessen les víctimes; l'únic que li interessa és la foto amb les víctimes. Passa de les víctimes, se sent molt més a gust rebent els terroristes com Otegi i als terroristes de Terra Lliure", li ha retret.





ATENCIÓ A VÍCTIMES





També ha dit que el seu acte d'aquest dijous ha volgut homenatjar "a aquestes víctimes --les del 17A-- i a totes les víctimes del terrorisme", i ha assegurat que la seva associació ha atès degudament a totes les víctimes que han acudit a ella.





"Les que tenim controlades han estat degudament ateses i moltes ja han cobrat les seves indemnitzacions. No som una agència de detectius, no anirem buscant a les víctimes", ha respost en preguntar per això.