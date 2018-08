El Govern central demana que les víctimes centrin els actes del 17A

La delegada del Govern central a Catalunya, Teresa Cunillera, ha demanat aquest dijous als independentistes que les víctimes de l'atemptat del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils centrin l'acte del primer aniversari que se celebra aquest divendres a la ciutat comtal i ha dit que "no ajuda" que alguns exmembres del Govern català denunciïn "falta de col·laboració" per part de l'Executiu central.





Així ho ha expressat en una entrevista a Onda Cero en què ha avaluat la carta que van escriure aquest dimecres els independentistes empresonats en què critiquen a l'Estat per la seva "falta de col·laboració" amb la Generalitat durant els atemptats.





"Avui justament hauríem d'estar més forts que mai, l'objectiu és que demà les víctimes sentin el nostre calor. Crec sincerament que aquesta carta no ajuda, però no puc administrar les seves voluntats. No ajuda a que les víctimes sentin matí aquesta calor i el compromís des les administracions d'un treball comú", ha destacat Cunillera en relació a la missiva.





Ha assegurat que els ciutadans "poden tenir la certesa" de la tasca "decidida" del Govern central en la lluita contra el terrorisme, i segons ha dit, l'executiu està treballant amb l'objectiu de la "seguretat, la tranquil·litat i la col·laboració".





D'altra banda, Cunillera ha definit com "deplorables" les esbroncades que va patir el rei Felip VI per part dels indepedentistas a la manifestació de Barcelona després dels atemptats del 17 d'agost, i ha assegurat que els sobiranistes "no van treure el benefici que buscaven".





En aquest sentit, la delegada del Govern central ha assenyalat que té "l'esperança que tothom hagi après la lliçó" i, tal com ha dit l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, les administracions es mostrin unides "en honor" a les víctimes.