Els presos sobiranistes escriuen una carta sobre el 17A: "No tenim por"

Els presos sobiranistes han publicat una carta conjunta, 'No tenim por', en què recorden les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) de l'agost passat, elogien la tasca dels serveis d'emergència, especialment dels Mossos d' Esquadra, i critiquen la "falta de col·laboració de l'Estat".





La missiva , publicada per La Vanguardia i l'Ara aquest dijous, està signada pels exconsellers Joaquim Forn, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull; l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'exlíder de l'ANC, Jordi Sánchez.





Els presos independentistes destaquen la cara solidària, cívica i humana que van mostrar Barcelona i Catalunya arran dels atemptats: "On unes hores abans havia mort, silenci i buit, la gent va recuperar el carrer per fer-la un espai de pau i llibertat".





Elogien la professionalitat i l'entrega dels servidors públics com els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), Protecció Civil, els Serveis Socials i tots els voluntaris.





"El 17A va fer evident que Catalunya tenia una policia equiparable als millors cossos policials del món", asseguren, així com que no consideren per casualitat que es desactivés la cèl·lula en només cinc dies.





UN ATEMPTAT "IMPOSSIBLE D'EVITAR"





Els presos asseguren que malgrat tots els esforços, el nivell 4 d'alerta terrorista i la investigació policial, l'atemptat "va ser impossible de detectar i evitar".





"Aquest és un dels principals reptes de futur que tenim com a país en el camp de la seguretat", apunta la missiva, en què aposten per una actuació transversal i interdepartamental per prevenir i detectar la radicalització.





"Ens podem sentir orgullosos de la capacitat reactiva dels Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la resta de forces de seguretat i en col·laboració amb les policies locals", raonen.





FALTA DE COL·LABORACIÓ DE L'ESTAT





En la mateixa carta, els exconsellers, diputats i líders de la societat civil independentista critiquen "la falta de col·laboració de l'Estat i d'alguns dels seus organismes".





"No podem tancar els ulls davant la informació que ens arriba del sumari del 17 d'agost, una informació que evidencia l'estreta relació entre l'imam de Ripoll, el líder ideològic de l'atemptat, i el CNI", assenyalen.





Consideren que per respecte a les víctimes, l'Estat espanyol està obligat a respondre a aquests interrogants ia explicar la veritat.