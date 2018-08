L'aniversari del 17A reuneix els Reis, Sánchez, Torra i Colau

Barcelona commemora aquest divendres el primer aniversari de l'atemptat del 17 d'agost amb una ofrena floral a la Rambla i amb un acte a la plaça Catalunya, que vol donar el protagonisme a les víctimes de l'atac terrorista i en què coincidiran els Reis; el president del Govern, Pedro Sánchez; el de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

L'ANC no assistirà als actes del 17A per no coincidir amb el Rei





Familiars de les víctimes mortals realitzaran l'ofrena floral a les 10.00 hores davant el mosaic de Joan Miró de la Rambla, on es va aturar la furgoneta de l'atac, i a les 10.30 començarà l'acte a plaça Catalunya, amb interpretacions musicals de les Escoles Municipals de Música i el Conservatori Municipal i una lectura amb els set idiomes de les víctimes mortals: català, castellà, anglès, francès, portuguès, italià i alemany.





La commemoració té com a lema 'Barcelona, Ciutat de Pau', i ha estat promoguda per l'Ajuntament amb col·laboració de la Generalitat i la Delegació del Govern central a Catalunya, que no faran parlaments institucionals, ja que volen que el protagonisme recaigui en els familiars de les víctimes i els ferits.





Amics de la Rambla, que agrupa veïns, comerciants i persones vinculades amb el passeig barceloní, ha animat a participar en l'acte de l'aniversari de plaça Catalunya, i ha demanat evitar que "ningú utilitzi la commemoració per afavorir interessos personals o polítics", ja que defensa que tots els ciutadans i institucions són benvingudes.





Per la seva banda, l'Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria llançarà globus amb "missatges d'amor" per homenatjar les víctimes i als seus familiars, per al que els visitants del mercat que ho desitgin podran escriure en els 400 globus biodegradables que s'alliberaran a les 17.00 hores.





Les associacions de taxis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) també han convocat un homenatge aquest divendres, per al que sortiran cap a les 16.00 hores de la plaça Espanya cap a la Rambla, on faran una ofrena floral per recordar a les víctimes i als "herois anònims "que van prestar la seva ajuda després de l'atemptat.





La CUP ha descartat participar en l'acte promogut per l'Ajuntament per la presència del Rei, com ha fet l'ANC, que ha impulsat una concentració davant la presó de Lledoners (Barcelona) per homenatjar els cossos d'emergència i el llavors conseller d'Interior , Joaquim Forn, pres a la presó al costat d'altres dirigents sobiranistes, amb un acte al qual assistirà el president del Govern.





Per la seva banda, l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (Acvot) tampoc acudirà a l'homenatge impulsat per l'Ajuntament, i celebrarà un acte propi dijous a les 17.00 hores a la plaça Catalunya, que inclourà una ofrena floral a la zona de la Rambla per la qual va entrar la furgoneta.