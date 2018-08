L'ANC no assistirà als actes del 17A per no coincidir amb el Rei

L'ANC no participarà en els actes de commemoració del primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) per no coincidir amb el Rei Felip VI .





Fonts de l'entitat han explicat que l'ANC "no participa en actes que comptin amb la presència del Rei d'Espanya", pel que han rebutjat la invitació de l'Ajuntament de Barcelona d'assistir als actes de l'atemptat.





Per això, l'entitat se centrarà en la concentració que ha convocat davant la presó de Lledoners per homenatjar els cossos d'emergència i al llavors conseller d'Interior Joaquim Forn i al major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero per la seva tasca durant els atemptats.