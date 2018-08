Colau insisteix a no polititzar els actes del 17A i evitar la guerra de banderes de l'any passat

Banderes estelades a la manifestació del 17A de l'any passat (Arxiu)





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reiterat aquest diumenge que "hi ha molts altres dies a l'any per parlar de monarquia o república" i ha insistit que no es polititzi l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils ( Tarragona) el 17 d'agost.





En una entrevista d'El País recollida per Europa Press, Colau ha reconegut que li va fer mal "la guerra de banderes a la manifestació a la qual va assistir el Rei" després dels atemptats i ha subratllat que en el primer aniversari de l'atemptat tothom serà benvingut .





"Em va causar vergonya per les víctimes. Totes les idees són legítimes, però en un moment així és una barbaritat que algú busqui polèmiques per treure rèdit polític. És moralment repugnant", ha afegit.





També ha demanat que hi hagi un paper discret de les institucions, ja que "no cal personalitzar ni al Rei ni a ningú", ha remarcat l'edil, qui ha confessat que va plorar moltes vegades en aquells dies.





Colau ha lamentat l ' "intent de polititzar l'atemptat" per part d'un alcalde del PP, amb una falsa polèmica, en les seves paraules, sobre els pilons i ha argumentat que ningú els va demanar que els posessin a la Rambla.





TENSIÓ INSTITUCIONAL





En l'entrevista, l'alcaldessa ha reviscut aquests dies i ha explicat que en el moment de l'atac gihadista ella es trobava en una casa rural prop de Ripoll (Barcelona) juntament amb les seves germanes i el seu nadó de quatre mesos.





Així mateix, ha indicat que la primera persona amb la qual va parlar va ser amb el llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la segona, l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, qui la va oferir la seva ajuda immediata.





L'alcaldessa ha relatat que a la nit també va rebre la trucada del llavors president del Govern, Mariano Rajoy, a qui li va traslladar "la voluntat de coordinar-se al màxim", i ha reconegut que la tensió institucional es va notar al principi.





Colau ha recordat que el delegat del Govern, Enric Millo, va participar en les reunions conjuntes amb els comandaments policials, la Generalitat i l'Ajuntament, però ha assenyalat que va trucar a la Delegació de Govern perquè no fessin reunions paral·leles i "que hi hagués unitat per el bé de Barcelona".