Tensió entre constitucionalistes i independentistes després de l'acte de l'17A

El centre de la capital catalana ha registrat petits enfrontaments i consignes creuades aquest divendres amb motiu de la commemoració del primer aniversari dels atemptats a Catalunya, i que ha comptat amb la presència dels Reis.





En diferents punts de la plaça Catalunya i de la Rambla de Barcelona s'han donat disputes entre persones que cridaven a favor i altres en contra de la presència del Rei, el que s'ha intensificat després de l'acte d'homenatge.





Una dona que es trobava a l'alçada de la font de Canaletes de la Rambla ha explicat a Europa Press que portava una pancarta groga i, davant d'un persona d'un grup amb banderes espanyoles, l'ha aixecat més: "I me l'han arrabassat amb un cop, i després a un altre ".





L'altercat ha derivat en algunes carreres i ha fet que s'establís un cordó dels Mossos d'Esquadra per separar grups de persones de diferents sensibilitats polítiques, a la Rambla en el seu límit amb la plaça.





Alguns vianants de diferents grups i amb pancartes de diferent signe s'anaven intercanviant frases i insults a favor de la unitat d'Espanya, de la democràcia, la Constitució i un referèndum.





Grups d'assistents abillats amb banderes i gorres amb la bandera d'Espanya han cridat lemes com 'Visca Espanya', 'Visca el Rei' i 'Viva la Constitució', mentre que a l'inici de la Rambla han fet sonar l'himne nacional.





PANCARTES DE L'ANC





Les consignes en català 'Fora feixistes dels nostres barris', 'Democràcia' i 'Llibertat' han estat les més escoltades entre sobiranistes, al costat de pancartes de l'ANC en anglès i en català: 'Dismantling a terrorist cell menges at a price: prison and repression 'i' Us tenim presents no tenim per: soporte a les familias i els víctimes del 17-a '.





Fonts de l'ANC han explicat a Europa Press que personal de l'organització de l'acte ha requisaso pancartes de l'associació a una persona fins al final de l'acte, i aquestes no s'han pogut veure entre els assistents de l'homenatge per les víctimes.