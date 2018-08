Atlantia crea un fons de 500 milions per les "despeses immediats" de les víctimes de Gènova

El pont de Gènova, desplomat (Europa Press)





L'administrador delegat per Itàlia de la concessionària d'autopistes Autostrade, Giovanni Castellucci, ha anunciat aquest dissabte la creació d'un fons de 500 milions d'euros per sufragar les "despeses immediats" de les víctimes de l'ensorrament el 14 d'agost del pont Morandi, en Gènova, l'enfonsament ha causat la mort d'almenys 43 persones després de la mort aquest dissabte d'un dels ferits.





"La primera mesura està dirigida a les famílies de les víctimes. Hem assignat un fons per a les necessitats immediates que concretarem amb l'Ajuntament i que serà gestionat per l'Ajuntament", ha explicat Castellucci en roda de premsa acompanyat pel president d'Autostrade, Fabio Cerchiai.





A més, Castellucci ha anunciat indemnitzacions per als habitatges afectades per l'ensorrament. "Per poder construir el pont de forma segura s'assignarà un fons de compensació per a tots aquells que hagin d'abandonar les seves llars", ha explicat, segons recull la premsa italiana. Aquestes obres duraran vuit mesos, ha anunciat Castellucci.





Castellucci ha reiterat a més el seu condol en nom de l'empresa a les víctimes i familiars afectats per l'enfonsament. "Els meus condols i proximitat a les víctimes, les seves famílies, els seus amics, als genovesos, els rescatadors als quals admiro. És un turment que porto al meu cor", ha assegurat. "Aquesta terrible realitat condicionarà l'existència de les famílies. Farem tot el que estigui al nostre abast per alleujar el seu sofriment", ha afegit Cerchiai.





Pel que fa a la investigació de les causes del sinistre, Castellucci ha assegurat que "treballarem juntament amb la judicatura per arribar a la veritat sobre aquest desastre".





No obstant això, no ha volgut comentar la decisió del Govern d'iniciar les gestions per rescindir la concessió per a la gestió del pont sinistrat. "Altres temes, com les relacions entre nosaltres i el Govern, els tractarem en una altra ocasió", ha apuntat.





Pel que fa a les altres concessions d'Autostrade a la zona, Castellucci ha apuntat a la possibilitat de suspendre el cobrament dels peatges a la regió de Gènova a partir d'aquest dilluns.

D'altra banda, aquest dissabte ha mort a l'Hospital de San Martino de Gènova un dels ferits, Marian Rosca, nascut el 1982 i d'origen romanès, segons ha informat el mateix hospital.