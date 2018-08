Un tribunal de Bèlgica estudia la possible extradició del raper Valtonyc a Espanya

Un tribunal de Gant (Bèlgica) estudiarà demà la possible extradició a Espanya del raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut artísticament com Valtonyc i condemnat a Espanya per enaltir el terrorisme i injuriar al Rei a les lletres de les seves cançons.





Es troba des del passat 5 de juliol a situació de llibertat en aquest país, al qual va fugir després de ser condemnat en ferm a tres anys i mig de presó pel Tribunal Suprem.





Fonts de la defensa del cantant han afirmat que, entre d'altres arguments, demà exposaran davant del tribunal belga que no existeix la doble incriminació que ha de ser exigida per al seu lliurament a Espanya -que els delictes que se li atribueixen al raper estiguin tipificats en els dos estats- i que a més, els fets pels quals va ser jutjat s'incardinen en la llibertat d'expressió i no havien de tenir-se per delictius.





Valtonyc es va presentar a principis de juliol davant el jutge d'instrucció belga que tramita l'ordre de detenció i lliurament emesa per l'Audiència Nacional i aquest va resoldre deixar-lo en llibertat mentre es resol el cas.





Se li va imposar, això sí, la prohibició de sortir del territori belga durant el temps en què els tribunals belgues triguin a prendre una decisió al respecte.





La Fiscalia de la regió belga de Flandes est es va fer càrrec de l'euroordre dictada contra el raper mallorquí, que va ser condemnat a tres anys i mig de presó per delictes d'amenaces, enaltiment del terrorisme i injúries a la corona.