La tornada a l'escola, un maldecap per les economies familiars

Quan s'acosta setembre, moltes famílies espanyoles es tiren a tremolar. I és que després dels excessos estiuencs en la despesa domèstica, amb la tardor arriba un nou trencat en el pressupost familiar: la tornada a l'escola.





Segons un estudi elaborat pel portal de venda electrònica 'Privalia', la despesa mitjana en la tornada a l'escola se situa entre 100 i 300 euros per fill i, per gairebé el 40% de les famílies espanyoles, la despesa que comporta és el principal repte al qual s'han d'enfrontar després de les vacances.





ELS LLIBRES DE TEXT





Els llibres que fan servir els escolars a classe suposen el 50% del pressupost de la tornada a l'escola, seguit per la roba i uniformes (32%) i, finalment, el material escolar (14%). No obstant això, com és lògic, aquestes partides pressupostàries canvien segons el grau educatiu dels nens de la família. Per exemple, en el cas dels pares amb fills a la llar d'infants, declaren que el seu principal despesa es concentra en roba i uniformes un 85%, enfront del 32% de la mitjana.





A l'hora de realitzar les compres necessàries per afrontar la tornada a l'escola, tres de cada cinc famílies fan les compres amb un mes o més d'antelació. A més, cada vegada





Respecte al lloc on comprar tot el necessari per a la tornada a l'escola, cada vegada més famílies aposten per adquirir roba i material escolar en outlets online (56%), per ser on troben les millors ofertes. De fet, Privalia va detectar un augment de gairebé el 30% en les comandes de la tornada a l'escola l'any passat, davant de la campanya anterior.