El Papa es refereix als abusos sexuals comesos per l'Església com un "crim"

El portaveu del Vaticà, Greg Burke, ha destacat que el Papa es refereixi als casos d'abusos sexuals a menors en el si de l'Església catòlica com "un crim", i no només com "un pecat", alhora que ha subratllat que el Pontífex demani que els culpables i encobridors "rendeixin comptes".





"És significatiu que el Papa es refereixi als abusos com un crim, no només com un pecat, i que demani perdó i que sigui conscient que tot el que es faci no servirà per reparar el dany fet a les víctimes", ha sentenciat .





A través d'un missatge de veu enviat als periodistes acreditats a la Santa Seu, Burke ha desgranat la importància de la carta als fidels que ha enviat Francesc en la qual expressa novament "vergonya" i "penediment" i reconeix que l'Església " no va saber actuar ni reconèixer la gravetat del dany que s'estava causant ".





Així, Burke ha referit que no es refereix en exclusiva a la investigació dels serveis del fiscal de Pennsilvània que va destapar abusos perpetrats per 300 sacerdots i el seu encobriment per part de l'Església Catòlica d'aquest estat dels EUA sinó a tots els casos d'abusos "des d'Irlanda (fins on el Pontífex viatgés el proper cap de setmana), als Estats Units o Xile".





D'aquesta manera, també s'ha referit que el missatge del pontífex deixa entreveure que Francisco hagi escoltat moltes víctimes al llarg del seu pontificat "perquè subratlla que les ferides mai prescriuen".





"El Papa Francesc diu que els culpables han de retre comptes, i no només els que van cometre, sinó també els qui els van encobrir, que en molts casos inclou als bisbes", ha afegit Burke.





Finalment, el portaveu del Vaticà ha destacat que el pontífex "fa una crida a tota l'Església Catòlica perquè s'adoptin les mesures de protecció en totes les institucions i demana als creients que combatin el mal amb l'oració i la penitència".