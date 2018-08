El Govern italià veu insuficient l'ajuda de 500 milions oferta per Atlantia

El Govern italià considera "molt modesta" la xifra de 500 milions d'euros del fons anunciat per Autostrade, filial d'Atlantia i concessionària de l'autopista A10, per sufragar les "despeses immediates" de les víctimes de l'ensorrament del pont Morandi a Gènova el passat 14 d'agost, i està treballant en les possibles sancions que podrien imposar-se a la companyia.





"Porto l'expedient a la bossa i ha estat acompanyant-me els últims dies", va dir el primer ministre italià, Giuseppe Conte, en una entrevista amb 'Il Corriere della Sera', després de ser preguntat sobre si el Govern estudia imposar sancions a la concessionària.





Conte va afegir que el Govern "ja ha tingut ofertes per reconstruir el pont".





Aquest cap de setmana, l'administrador delegat per Itàlia de la concessionària d'autopistes Autostrade, Giovanni Castellucci, va anunciar la creació d'un fons de 500 milions d'euros per costejar les "despeses immediats" de les víctimes de l'ensorrament del pont Morandi, el enfonsament ha causat la mort d'almenys 43 persones.





Referent a això, el primer ministre del país transalpí considera que aquest fons "és molt modest" en comparació amb els guanys obtinguts per l'empresa al llarg dels anys, de manera que apunta que "podrien cuadruplicarlo o quintuplicarlo", afegint que tal quantitat sol pot acceptar-se com "compensació parcial", sense perjudici del procediment iniciat per a la terminació de la concessió.