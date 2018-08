Guàrdies civils i policies demanen a Mossos que siguin neutrals en la polèmica dels llaços grocs

Cs retira llaços grocs de Sant Cugat del Vallès





Diferents associacions de Guàrdies civils i sindicats de Policia Nacional han reclamat aquest dimarts als Mossos d'Esquadra que es guiïn per la "neutralitat" després de la polèmica generada per la identificació de persones que treuen llaços grocs en espais públics de Catalunya.





Així ho han expressat el portaveu del Sindicat Unificat de Policies (SUP), Ramón Cossío, el secretari general de la Confederació Espanyola de Policia (CEP), Antonio Labrado, així com el portaveu de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC), Joan Fernández, i el seu homònim en el càrrec de la Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil (UO), Carlos Ramírez, que han coincidit en la petició a la policia regional que sigui "neutral" en la polèmica dels llaços grocs.





"Cal entendre que la policia no és independent, cal destacar que depèn del Ministeri de l'Interior, però la nostra feina s'ha de guiar per la neutralitat, i els Mossos haurien de procedir igual amb les dues parts", ha destacat Cossío.





Des de la CEP consideren que hi ha altres qüestions "moltes més necessàries d'eradicar" com pot ser el terrorisme, i han defensat que el fet que els Mossos identifiquin persones per treure símbols independentistes es podria "quedar en segon pla" tenint en compte que aquest tipus d'actuacions "no porten a res".





Des de l'AUGC creuen que aquest fet evidencia el que passa dins dels Mossos d'Esquadra: "Un reflex de la societat, que està fracturada i polaritzada a Catalunya i n'hi ha que estan a favor de la independència i els que no, doncs dins dels Mossos passa el mateix, internament estan fracturats i els poders públics haurien intercedir".





L'associació Unió d'Oficials sí que defineixen els Mossos com "policia política" després d'actuar contra aquelles persones que retiren símbols independentistes dels espais públics a Catalunya perquè considera que, mentre sigui una retirada pacífica, "no procedeix que els Mossos actuïn així" .





Igual que l'AUGC, des d'Unió d'Oficials creuen que els Mossos "haurien d'actuar" amb aquells independentistes que col·loquen símbols sobiranistes, "de la mateixa manera" que actuen amb les persones que els retiren.