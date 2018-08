La Generalitat planta el Govern en el Consell de Política Fiscal i Financera

La Generalitat no participarà en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que el Govern ha convocat per a aquest dimecres, segons ha comunicat per carta al vicepresident del Govern, Pere Aragonès, a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.





El Govern ha convocat la reunió amb un únic punt en l'ordre del dia referit de nou a la proposta dels objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic per a les comunitats autònomes per al període 2019-2021, abans de tornar a presentar al Congrés la mateixa senda d'estabilitat rebutjada a finals de juliol.





La nova reunió del CPFF es produirà després que el Congrés rebutgés el 27 de juliol la senda d'estabilitat proposada pel Govern de Pedro Sánchez, que recull els objectius de dèficit i deute públic per 2019-2021 --del 0,3% del PIB per 2019, el 0,1% del PIB per al 2020 i estabilitat pressupostària per 2021--.





"Els motius que justifiquen la no participació són fonamentalment els mateixos que van justificar la nostra absència en les convocatòries anteriors i que hem tingut ocasió de comentar en diverses ocasions", afirma Aragonès a la carta.





El també conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat argumenta que el mecanisme actualment fixat per a la presa de decisions al CPFF, la mateixa composició del ple i la majoria de vots reservada al Ministeri "dificulta que sigui un espai propici per a l'adopció de consensos efectius i debats productius ".





COMISSIÓ MIXTA





Aragonès recorda que l'1 d'agost es va celebrar la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat "que obre un nou espai" que, segons el parer del Govern, és més adequat, tenint en compte el context polític actual i l'especificitat dels temes que afecten al finançament de Catalunya.





Ha indicat que en aquesta reunió es va acordar convocar tres comissions mixtes i quatre subcomissions, entre elles la Comissió d'Afers Econòmics i Fiscals, i ha afegit que, en el marc d'aquesta última, li agradaria traslladar a la ministra la disconformitat del Govern amb la proposta d'objectius d'estabilitat pressupostària per al conjunt de comunitats autònomes.





La Generalitat considera que el repartiment dels objectius de dèficit entre els diferents nivells d'administració pública en el període 2019-2021 "no únicament són desproporcionats" sinó que tampoc compleixen el que estableix la llei d'estabilitat pressupostària i financera.





Aragonès argumenta que l'ajust excessiu en els pressupostos de les comunitats autònomes en favor d'un major marge per part de l'Administració General de l'Estat "no únicament té un evident efecte recentralitzador", sinó que també a les administracions públiques que carreguen amb la major responsabilitat en la prestació de serveis de l'Estat del Benestar.