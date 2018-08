Detinguda la cuidadora de dos ancians pel robatori de 80.000 euros a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous 16 d'agost a la una dona de 45 anys, cuidadora d'un matrimoni d'edat avançada, per presumptament haver-los robat 80.000 euros en el seu domicili al barri de Sants de Barcelona.





El cos policial ha informat que els ancians, de 93 i 88 anys, van contractar a principis de 2017 els serveis de la dona, que s'havia instal·lat anteriorment a prop del domicili familiar per guanyar-se la seva confiança.





El matrimoni la va contractar perquè realitzés tasques de neteja i la compra diària per 500 euros al mes, però l'últim any les capacitats cognitives de la parella havien disminuït i es va accentuar la seva pèrdua de capacitat auditiva i de memòria, de manera que la cuidadora es va oferir a ajudar-los amb reintegraments bancaris, com autoritzada per portar els comptes.





La detinguda va aprofitar aquesta ocasió per presumptament robar els estalvis del matrimoni, tant en comptes bancaris com en caixes fortes que tenien en el domicili, i la desaparició va posar en alerta els ancians.





El matrimoni es va adonar i va avisar a la seva neboda que va denunciar la situació als Mossos d'Esquadra i van comprovar que la detinguda havia sostret 30.000 euros dels seus comptes bancaris i havia aconseguit posar-se com a beneficiària en l'herència de les víctimes.





Els agents van registrar el domicili de la detinguda, on van aconseguir recuperar 4.000 euros i documentació bancària de la parella d'ancians, així com informació de les trameses de diners al país d'origen de la cuidadora, Veneçuela.