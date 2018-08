Francesc Vidal (Uspac) defensa l'actuació policial dels Mossos a Cornellà

El secretari del sindicat de Mossos d'Esquadra USPAC, Francesc Vidal, no entén que es generi debat al voltant de l'actuació policial de l'agent que va abatre l'assaltant que va entrar a la comissaria de Cornellà de Llobregat (Barcelona) aquest dilluns.





En una entrevista de la 'Cadena Ser', Vidal ha qualificat l'actuació de "correcta" i ha explicat que van a defensar el seu afiliada davant d'una possible denúncia de la família de la víctima.





El representant sindical ha restat importància a les declaracions del diputat de la CUP al Parlament Carles Riera, que va qualificar l'actuació d'execució extrajudicial: "Ja sabem aquests partits, els antisistema, les opinions que tenen".





Vidal ha explicat que mentre els superiors de policia i la Conselleria d'Interior defensi l'actuació, el que digui "gent que no entén molt en el món policial" no els importa massa, i ha assegurat sentir-se recolzats per les autoritats.





COMISSARIES





El representant de USPAC ha criticat que les comissaries no estiguin preparades i ha lamentat que fa uns anys la prefectura dels Mossos d'Esquadra fins i tot va voler treure els vidres de recepció: "Ens vam oposar a això, van fer cas omís i van començar a treure algun vidre ".





"La majoria de les comissaries no estan preparades. Fa molts anys que hem presentat escrits al registre per denunciar les deficiències que hem trobat, en aquest cas de Cornellà", ha explicat.





Vidal ha negat haver rebut ordres sobre com han d'actuar si troben a persones traient llaços grocs.