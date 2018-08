El director de Mossos ataca Ciutadans per dubtar de la imparcialitat policial

El director dels Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez, veu "esperit tòxic" a la crida de Cs a desobeir, l'ha qualificat d'absoluta irresponsabilitat i ha negat que actuïn com una policia política, en referència a les acusacions de la líder de Cs, Inés Arrimadas.





En una entrevista de 'Rac1', Martínez també ha insistit en la correcta actuació de l'agent i en l'actitud "nítidament homicida" que va adoptar l'assaltant de la comissaria de Cornellà de Llobregat (Barcelona).





Martínez tampoc ha compartit les declaracions del diputat de la CUP al Parlament Carles Riera, que va qualificar l'actuació d'execució extrajudicial, i ha cridat a "ser conscients" que el nivell d'alerta terrorista és de 4 sobre 5.





UNA AGENT MOLT PROFESSIONAL





Martínez ha qualificat a l'agent de molt professional i amb molta experiència, i ha subratllat que immediatament va ser conscient del que havia passat: "L'actuació de l'agent va ser per evitar mals majors".





Ha explicat que s'han activat els mecanismes de suport psicològic tant per a l'agent com per a l'equip de la comissaria de Cornellà.





Sobre una possible denúncia contra l'agent per part de l'advocat de la família de la víctima, Martínez ha explicat que s'entén per negligència una acció imprudent i fora de context, cosa que, segons ell, no es correspon amb aquest cas.





Davant les reclamacions d'alguns sindicats de reforçar la seguretat del cos català, sobretot a les comissaries, Martínez ha explicat que les mesures de seguretat i autoprotecció ja estan implantades: "Hem fet un recordatori a totes les comissaries".





LLAÇOS GROCS





Preguntat per l'actuació del cos català davant la retirada de llaços grocs, Martínez ha explicat que línia vermella són les amenaces, les coaccions, les agressions verbals i físiques en l'espai públic.





Martínez ha detallat que la retirada de pancartes en el perímetre interior de la plaça Catalunya de Barcelona durant l'homenatge del 17A va ser motivada per demandes de la Casa Reial i que responia a la voluntat de crear un espai de neutralitat i respecte.





També ha lamentat que el cos hagi estat vuit mesos sense conseller d'Interior, ni secretari general ni director general pel 155, i ha recordat que en Quim Forn, César Puig i Pere Soler haurien d'estar parlant en el seu lloc.