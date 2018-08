Toyota demana perdó per la seva desqualificació a Silverstone

El president de Toyota, Akio Toyoda, ha demanat perdó als seus sis pilots del Mundial de Resistència, entre ells l'espanyol Fernando Alonso, per la decisió de disseny que diumenge passat va provocar la desqualificació dels seus dos cotxes a les 6 Hores de Silverstone.





L'equip japonès va signar un doblet en la prova britànica amb els seus dos cotxes en les primeres posicions, però unes hores després l'organització va desqualificar a tots dos després de detectar irregularitats tècniques en els baixos dels monoplaces.





"Tots els nostres pilots van conduir els cotxes amb tota la seva potència i la lluita per la victòria va ser realment emocionant per als aficionats, així que em sento realment decebut per perdre aquest resultat. M'agradaria demanar disculpes als sis pilots per no poder donar-los un cotxe amb el qual poguessin guanyar, tot i que ho van donar tot ", ha lamentat Toyota en un comunicat.





Malgrat l'amarg desenllaç, el mandatari va voler agrair als sis pilots de l'equip per la seva "confiança en els cotxes i per arribar al límit" amb ells, ja que això els permetrà "conèixer les millores que es poden fer" de cara a futures proves .





"Farem que els nostres cotxes siguin encara més forts per a la pròxima carrera, perquè els pilots puguin tornar a competir al Fuji Speedway i lluitar per un altre doblet que enforteixi la nostra situació en el Campionat", va prometre.