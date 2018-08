Veïns de Llarena s'enfronten per una pintada a favor del jutge

Veïns de la Cerdanya en la qual té una casa d'estiueig el jutge Pablo Llarena s'han enfrontat per la guerra de pintades, uns a favor del magistrat i altres en contra.





Es dóna la circumstància que aquest any Llarena no ha acudit a la població de Das, on té l'habitatge, per les pressions d'alguns independentistes.





En aquest sentit, van aparèixer al municipi pintades amb missatges amenaçadors que instaven al jutge ia la seva família a abandonar Catalunya.





L'ambient s'ha caldejat i durant els últims dies les pintades s'han multiplicat, també amb missatges de suport a Llarena en façanes d'edificis. Així ha passat a poblacions com Bollvir, Llívia, Cereja i Puigcerdà.





La setmana passada, uns veïns van escopir a una pintada que deia 'Gràcies Llarena' al costat d'un cor amb una fletxa. Un vianant els va increpar per haver escopit i els tres van començar a discutir.





Cada vegada van discutir més fort i van començar a succeir-se els crits a favor de la República catalana, d'una banda, i d'Espanya, de l'altra.





Els crits van atreure més veïns: uns es van sumar a la disputa, i altres van intentar suavitzar els ànims. Va haver-hi una bufetada i, a partir d'aquí, partidaris d'una causa i de l'altra, els van separar i els dos grups es van dissoldre.