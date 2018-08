García Egea (PP): "Si algú vol treure llaços grocs pel que representen, que compti amb mi"

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha ofert aquest dijous la seva disposició a títol particular, per retirar la simbologia independentista dels espais públics catalans perquè considera que "representen una cosa que a la immensa majoria dels espanyols" no els agrada. "Si algú vol treure llaços grocs pel que representen, que compti amb mi", ha sentenciat.





García Egea es referia així a la tensió a Catalunya per la col·locació i retirada de llaços grocs en la via pública. En la seva opinió, "els símbols són importants" i en aquest cas, estan sent utilitzats per "intentar mantenir amb respiració assistida la causa independentista".





"Jo els trauria perquè representen una cosa que a la immensa majoria dels espanyols no ens agrada. I estant en un lloc públic i asistiéndome la mateixa legitimitat que assisteix al qual els ha posat, els trauria perquè representen la ruptura de la igualtat de tots els espanyols. Catalunya és part de la meva terra i el que representen aquests llaços és l'exclusió", ha detallat en declaracions a la Ser.





Afirma que ho faria com a ciutadà particular, "no com a secretari del PP" i amb les seves pròpies mans.





"Qualsevol que vulgui llevar que compti amb mi per fer-ho perquè els símbols són importants i avui tenim símbols que ens representen a tots", ha assenyalat en relació amb la bandera d'Espanya, absent segons ha dit en alguns ajuntaments catalans.





"No és perquè se'ls hagi oblidat, sinó perquè saben que és un gest important per a debilitar la presència d'Espanya en les institucions i llançar el missatge que no es comparteix el consens constitucional i el respecte per les lleis espanyoles", ha afegit.