​Trump acusa Cohen d'inventar històries

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha acusat aquest dimecres el seu exadvocat Michael Cohen d'"inventar històries", que explica que va saber que havia pagat a dues de les seves amants per comprar el seu silenci quan ja ho havia fet i que els diners no procedien de la campanya electoral, fet que constituiria un delicte de finançament il·legal.





"Ho vaig saber després", ha dit l'inquilí de la Casa Blanca preguntat a Fox News sobre quan va tenir coneixement de la transacció duta a terme per Cohen amb l'exactriu porno Stephanie Clifford, àlies 'Stormy Daniels', i la model de 'Playboy' Karen McDougal, a qui va donar 130.000 i 150.000 dòlars, respectivament, pel seu silenci.





A més, ha asseverat que els diners procedien dels seus comptes privats, no del pressupost per a la campanya, en contra de la versió de Cohen, qui sosté que els pagaments a ambdues dones es van imputar com a despesa dels esforços electorals del llavors candidat republicà.





"No es va agafar de les finances de la campanya. No van sortir de la campanya, van sortir de mi", ha defensat Trump. De fet, ha explicat que la seva primera preocupació quan va saber que Cohen havia pagat a Clifford i McDougal va ser amb quins diners s'havia fet: "Si havia sortit de la campanya, podia ser un gran problema". "Però no va ser així", ha reblat.





Són les segones declaracions que fa Trump sobre l'acord al que Cohen va arribar aquest dimarts amb la Fiscalia, en virtut del qual es va declarar culpable de vuit càrrecs: cinc d'evasió fiscal, un de frau bancari, un per contribucions empresarials il·legals i un altre per contribucions excessives a la campanya electoral.