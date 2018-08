Més de 300 diaris dels Estats Units publiquen un editorial contra Trump

Més de 300 diaris dels Estats Units han publicat un editorial per respondre als constants atacs del polèmic president nord-americà, Donald Trump, a la premsa.





Es tracta d'una iniciativa del Boston Globe que han secundat centenars de mitjans en defensa del periodisme a la democràcia i en rebuig als insults que reben de Trump.





Els periodistes volen conscienciar els ciutadans que "la premsa lliure et necessita".





El New York Times (NYT) i el Boston Globe són els que han publicat dos dels editorials més destacats de la iniciativa.





ELS TEXTOS





El text del NYT arrenca amb una referència a 1787 amb la creació de la Constitució dels Estats Units, quan Thomas Jefferson va escriure a un amic: "Si hagués de decidir si havíem de tenir un govern sense diaris o diaris sense un govern, no dubtaria un moment a preferir l'últim".





Segons l'editorial, "en 2018 alguns dels atacs més nocius provenen de funcionaris del govern. Criticar els mitjans de comunicació, per minimitzar o exagerar les històries, per fer alguna cosa malament, és totalment correcte. Els periodistes i editors de notícies són humans i cometen errors. Corregir és essencial per al nostra feina. Però insistir que les veritats que no t'agraden són 'notícies falses' és perillós per a la puresa de la democràcia. I dir als periodistes que són l''enemic del poble' és perillós".





Des del Boston Globe, s'insisteix que "la premsa és necessària per a una societat lliure perquè no confia directament en els líders, ja siguin d'una junta local o de la Casa Blanca". I recalquen que "no és una coincidència que aquest presidenta hagi intentat amb totes les seves forces intimidar els periodistes que aporten un escrutini independent".