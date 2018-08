Metges de Catalunya adverteix que "no estem conscienciats que la calor mata"

23 morts per un cop de calor. Sens dubte, es tracta d'una de les pitjors xifres d'aquest estiu. Des de la pròpia Conselleria de Salut es va reconèixer fa una setmana que aquesta no era una quantitat "habitual", però el secretari del ram va destacar que moltes de les persones mortes es trobaven en una situació personal vulnerable, ja fos per la seva avançada edat o per patir malalties debilitants, com Alzheimer o malalties cardiovasculars.





Josep Maria Puig, secretari general del sindicat Metges de Catalunya, secunda aquest punt de vista, però subratlla altres causes després tan alarmant xifra. "Malgrat el que es digui, el canvi climàtic existeix", explica el doctor, "ja que en els últims 50 anys hi ha hagut un augment de 1,5 graus".





No obstant això, Puig també destaca que "no hi ha hagut un augment espectacular com a tal, sinó que hi ha hagut un augment espectacular en la recollida de dades". Fins aquest any, només es registraven com a víctimes mortals per cop de calor les persones mortes en uns pocs hospitals de la xarxa pública.





Ara es comptabilitzen les morts per aquesta causa en tota la xarxa del ICS (Institut Català de Salut), així com en la xarxa privada d'hospitals. Per això, com a representant de Metges de Catalunya comenta que "comparar una situació de rastreig exhaustiu amb la situació prèvia, no és correcte".





CONSCIENCIAR LA POBLACIÓ





Un altre dels motius després d'aquestes 23 morts és la manca de conscienciació que existeix a Espanya sobre les conseqüències negatives de la calor excessiva.





"Tots tenyim la cultura del perill del fred, sabem que el fred mata i fa mal", explica Josep Maria Puig. "Però la calor pot matar tant o més que el fred i no estem conscienciats. Per a nosaltres fins ara 'morir-se de calor' ha estat una figura literària, però també és una cosa real", adverteix el doctor.





Per aquest motiu, des Metges de Catalunya es fa, d'una banda, una crida general a la població a ser conscient de les activitats que poden desenvolupar en hores de calor extrema. D'altra banda, una petició a les administracions perquè s'involucrin en campanyes de conscienciació i control de la població de risc, com les persones grans que viuen a soles.





"Caldria algun tipus de normativa laboral, per evitar per exemple que els obrers treballin entre les 11 del matí i les 4 de la tarda en època d'intensa calor", assenyala Puig com una possible iniciativa. "A més, els serveis socials han de tenir detectades a les persones més fràgils per atendre-les millor", proposa el doctor.