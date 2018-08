Calvo defensa la devolució dels assaltants de Ceuta per l'ús de la violència

La vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, ha censurat l'assalt a la tanca de Ceuta divendres per part de més d'un centenar d'immigrants per traspassar la frontera, ferint set països, i ha assenyalat que "no és una manera acceptable d'entrar al nostre país ".





Calvo ha diferenciat entre rescatar persones de la mar i assaltar una tanca, i ha destacat que és inadmissible entrar de manera violenta.





"No consentirà aquest Govern una situació com la que vivim. Aquesta no és una manera acceptable d'entrar al nostre país, de forma irregular i violenta", ha explicat Calvo en roda de premsa després del Consell de Ministres.





També s'ha referit als guàrdies civils: "Tenim als nostres cossos de seguretat que han d'afrontar situacions molt complexes".





Així mateix, ha subratllat que el Govern de Pedro Sanchez ha actuat "estrictament en el marc de la legalitat i la política migratòria europea".









Segons la número dos de l'Executiu, "dins de la política migratòria de la Unió Europea" s'ha procedit a "activar" un acord bilateral signat amb el Marroc l'any 1992 "per no consentir de cap manera la inseguretat de les fronteres" ni "el risc" dels agents que estan allí. Es tracta d'un pacte de readmissió d'estrangers que permet que es procedeixi a la devolució de les persones que entren de manera irregular a territori espanyol a través de les fronteres amb el Marroc.





Calvo ha posat l'accent en els "fets violents" que van esdevenir dimecres passat a Ceuta durant el salt a la tanca.





"Es van llançar substàncies que han provocat lesions a alguns membres de la Guàrdia Civil", ha dit, en referència els utensilis utilitzats pels migrants per poder executar el salt i evitar els agents que custodien el clos, als quals ha agraït la seva professionalitat.





Segons la Guàrdia Civil, els migrants van llançar contra els agents "excrements, calç vida i àcids", entre altres elements, i set d'ells van resultar ferits. "És una situació que no anem a consentir", ha recalcat Calvo.





La vicepresidenta ha subratllat que la situació legal d'aquests migrants que "assalten" la tanca fronterera és "completament diferent" a les de les persones que són rescatades en el mar en el marc d'una acció humanitària. En aquest sentit, ha incidit que el Govern de Pedro Sánchez ha "donat proves suficients" del seu compromís amb els drets humans i amb la seguretat a les fronteres.





ATESOS "UN A UN, AMB TOTES LES GARANTIES"





Respecte als 116 migrants que van ser expulsats al Marroc, la vicepresidenta ha afirmat que "han estat atesos jurídicament un a un, amb totes les garanties pròpies d'un Estat de Dret".





Segons ha manifestat, a tots se'ls va informar dels seus drets i van tenir un procediment d'identificació "particularitzat". D'altra banda, ha declarat que els dos menors estrangers no acompanyats que van saltar estan a Espanya i rebran l'atenció que "correspon".





Calvo ha confirmat que, segons li consta al Govern central, "cap d'ells" va demanar asil a Espanya. "Ens hem mogut estrictament en el marc de la legalitat internacional", ha defensat, per després reivindicar l'acord bilateral amb el Marroc.





"Ho hem activat en aquesta oportunitat", ha afirmat, recalcant les "bones relacions" actuals amb el país veí el Marroc i asseverant que ha estat utilitzat "en altres ocasions".