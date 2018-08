OCU carrega contra l'"abusiva" restricció d'equipatge de Ryanair

Després de l'anunci per part de Ryanair que, a partir del proper mes de novembre, els clients "no prioritaris" hauran de pagar entre 6 i 10 euros per l'equipatge de mà de fins a deu quilos, l'Organització de Consumidors (OCU) ha enviat una carta a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) per traslladar la seva preocupació i disconformitat amb la nova política d'equipatges de l'aerolínia.





A través d'aquesta carta, l'Organització de Consumidors i Usuaris ha sol·licitat a l'AESA que consideri si, amb aquesta nova mesura, s'incompleix la Llei de Navegació Aèria, i en concret el seu article 97, en el qual s'estableix expressament que: " el transportista estarà obligat a transportar juntament amb els viatgers, i dins el preu del bitllet, l'equipatge amb els límits de pes, independentment del nombre de paquets, i volum que fixin els reglaments. L'excés serà objecte d'estipulació especial. No es considera equipatge a aquest efecte els objectes i embalums de mà que el viatger porti amb si. El transportista estarà obligat a transportar de forma gratuïta en cabina, com a equipatge de mà, els objectes i paquets que el viatger porti amb si, inclosos els articles adquirits a les botigues situades als aeroports. Únicament es pot denegar l'embarcament d'aquests objectes i embalums en atenció a raons de seguretat, vinculades al pes o a la mida de l'objecte, en relació amb les característiques de l'aeronau ".





Per OCU, aquest càrrec addicional incompleix la normativa en vigor aplicable, és contrària a les bones pràctiques i totalment abusiva per als drets dels consumidors.





Actualment, l'organització de consumidors té en marxa una acció judicial contra Ryanair, davant la passivitat i la falta de compliment per part de la companyia per indemnitzar tots els usuaris afectats per retards i cancel·lacions amb motiu de les vagues convocades aquest estiu.