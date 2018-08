El Govern central 'abandona' al jutge Llarena i genera malestar entre la judicatura

Sol davant el perill. Així podria definir-se la situació del jutge Pablo Llarena davant la demanda civil que l'expresident català Carles Puigdemont ha presentat contra l'instructor de l'1-O a Bèlgica.





Després del consell de ministres d'aquest divendres, Carmen Calvo, la vicepresident del Govern, ha assenyalat que el jutge del Tribunal Suprem ha emparar el poder judicial i no l'Executiu. No obstant, ha subratllat que, en aquest cas concret, el Govern el que sí farà arribat el cas, quan la demanda sigui admesa, serà "defensar la sobirania jurisdiccional d'Espanya" perquè la justícia belga "no es pot imiscuir en procediments "de l'espai propi espanyol," que ha de ser immune".





Però "en cap cas" Justícia assumirà la defensa del magistrat del Tribunal Suprem "pels actes privats que se li atribueixen", han precisat fonts del departament.





LA REACCIÓ DE L'AMP





L'APM (Associació Professional de la Magistratura) insta el Ministeri de Justícia a exercir "una clara i oberta defensa de la jurisdicció espanyola, sense objeccions com els que ha exposat, i que doni compliment a les mesures que l'han sol·licitat des del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) en estimar la petició d'empara promoguda pel mateix Llarena.





D'altra banda, els jutges de l'APM demanen al CGPJ que adopti les mesures necessàries per a materialitzar la declaració d'empara que va realitzar en defensa de la independència del magistrat la passada setmana assegurant la seva defensa en cas de "inacció del Govern".









Finalment, i en el cas de no adoptar-se les mesures necessàries per salvaguardar la independència judicial i la immunitat jurisdiccional d'Espanya, l'APM anuncia valorarà l'adopció de "les mesures oportunes per a suplir la inacció i interessar la depuració de les responsabilitats penals i administratives en que s'hagués pogut incórrer per aquesta passivitat ".





L'INFORME DE ADVOCACIA DE L'ESTAT





L'informe elaborat per l'Advocacia de l'Estat sobre la forma d'actuar davant la demanda civil a Bèlgica contra l'instructor de la causa del procés sobiranista al Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena, defensa que concorren els requisits perquè Espanya es personi en dit procediment sense els inconvenients afegits pel Ministeri de Justícia, que condiciona aquesta personació als termes en què resulti admesa la demanda.