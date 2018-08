Puigdemont viatja a Escòcia com a tertulià estrella d'un fòrum internacional

L'expresident Carles Puigdemont ha viatjat aquest divendres a Escòcia per participar en un col·loqui en el marc del fòrum internacional Beyond Borders (Més enllà de les fronteres), que se celebra a la capital escocesa d'Edimburg aquest cap de setmana.





Fonts de l'Oficina del president Puigdemont han assegurat que el trajecte que ha realitzat des de Brussel·les "s'ha fet amb total normalitat", després que el Tribunal Suprem retirés l'euroordre que pesava contra ell.









L'expresident ha estat convidat pels organitzadors del fòrum i intervindrà en un col·loqui diumenge a les 15.00 amb el títol 'Where Now For Catalonia and Europe' (I ara què. Catalunya i Europa).





Aquest és el primer viatge que Puigdemont fa a un tercer país des que va tornar a Bèlgica des d'Alemanya, després de la seva excarceració, quan va recuperar "la seva condició de ciutadà europeu lliure", han expressat les mateixes fonts.





El fòrum en el qual participa Puigdemont és una esdeveniment cultural i polític centrat en l'intercanvi i el diàleg entre nacions, pobles i cultures.





TORRA CELEBRA EL VIATGE DE PUIGDEMONT





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha celebrat que l'expresident Carles Puigdemont hagi viatjat des de Brusselles (Bèlgica) a Edimburg (Escòcia) per participar en un col·loqui.









"Endavant, president!", ha expressat en una anotació en el seu compte de Twitter després de conèixer-se que Puigdemont havia arribat amb normalitat a la capital escocesa.